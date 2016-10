Liverpool alistas suureskoorilises mängus Crystal Palace'i, Klavan taas väljakul

Premier League'i tabeliliider on jätkuval Manchester City, kes on kogunud 23 punkti. 23 silma on ka teisel kohal oleval Londoni Arsenalil ning kolmandat kohta hoidval Liverpoolil. Neljandal positsioonil on Tottenham 20 punktiga. Ühe mängu vähem pidanud Londoni Chelsea on 19ga viies.

Another match down but there's still nothing between the #PL top three, who all scored four away from home today pic.twitter.com/ZRxHgyc4tl