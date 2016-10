Suur galerii: peeti pilkupüüdvad Eesti meistrivõistlused kulturismis ja bikiinifitnessis

Päeva alustas laste fitnessi võistlus, mis viidi läbi neljas vanuseklassis. Kuni 7-aastaste laste arvestuses tuli võitjaks Lyneth Hirvela (Kimberi klubi). 8-9-aastaste laste arvestuses läks kuldmedal Anastassia Ussovale (Kristina Koroljak Spordiklubi). 10-11-aastaste laste seas võidutses Annika Absalon (Kimberi Klubi) ning kõige vanemas vanuseklassis tuli võitljaks Angela Absalon (Kimberi Klubi), kirjutab fitness.ee.

Noorte kulturismikategoorias oli parim Meinart Möls (TÜ ASK) ning juunioride kulturismis Daniel Agu (TÜ ASK). Juunioride fitnessikategoorias tuli Eesti meistriks Vasilina Kuksova, kelle treener, Kristina Koroljak, tuli Eesti meistriks naiste fitnessis. Juunioride bodyfitnessis võidutses Annaliisa Loorits (Sparta Spordiklubi). Bodyfitnessi naistekategoorias võttis kulla Lilian Rannu (Audentes Fitness) ning mastersis Ingrid Ruus (TÜ ASK).

Rannafitnessi võistlus viidi läbi kolmes arvestuses, kus juunioride kategooria võitjaks krooniti Ivar Mikk (My Fitness), meeste -178cm kuldmedali võttis Egert Oiov (Arctic Sport Club) ning pikema, +178cm võit läks Kaspar Tõnissonile (Sparta Spordiklubi), kes ühtlasi tuli ka rannafitnessi absoluutvõitjaks.

Suurim konkurents oli bikiinifitnessi võistlusel. Eesti meistriks juunioride -166 cm bikiinifitnessi klassis tuli Greete Sügis (Reval Sport) ning +166 cm klassis Julia Tšižova (HC GYM). Bikiinifitnessi kõige lühemas kategoorias (-163 cm) võidutses Katarina Kallikorm (HC GYM). Pikkusklassis -166 cm tuli Eesti meistriks Jaanika Jelagina (My Fitness), -169 cm pikkade naiste seas Reet Reimets (TÜ ASK), kategoorias -172 cm Riina Rõõm (TÜ ASK) ning kõige pikemate ehk üle 172 cm naiste seas Jane Tammearu (Reval Sport). Bikiinifitnessi masters klassis võttis kulla Õnnela Raudsepp (TÜ ASK). Absoluutselt parimaks bikiinifitnessi sportlaseks krooniti Reet Reimets.

Esmakordselt toimusid Eesti meistrivõistlused meeste fitmodelli kategoorias, ning esimeseks Eesti meistriks sellel alal krooniti Venno Kivi (Sisekaitseakadeemia). Samuti selgitati välja ka parim naiste fitmodellis ning võit läks Aleksandra Laerile (My Fitness).

Ajaloolise 18. Eesti meistritiitli kulturismis võitis valitsev Euroopa meister Ott Kiivikas (Reval Sport) ning talle anti ühtlasi ka absoluutselt parima kulturisti tiitel. Klassikalises kulturismis aga võidutses Oti treenitav, valitsev Euroopa- ja maailmameister fitnessis, Oleg Anissimov (Sparta Spordiklubi).

