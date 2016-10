Otseblogi: Margus Hunt murrab esmakordselt Euroopas

NFL ja Euroopa?

Ameerika jalgpalli profiliiga NFL alustas Euroopas mängude korraldamist 2007. aastal, kui Wembleyl läksid 81 000 pealtvaataja ees vastamisi New York Giants ja Miami Dolphins. Eesmärk on asjal lihtne ja loogiline: spordiala kandepinna laiendamine. Kiirelt sai selgeks, et Londoni rahvas võttis pakutu avasüli vastu ning Bengalsi ja Redskinsi mäng saab olema järjekorras 17. Inglismaal peetud NFLi matš.

Pidevalt külastasid meeskonnad Wembley staadionit, kuni selle aasta 23. oktoobril tehti ajalugu ning New York Giants ja Los Angeles Rams kohtusid Londoni Twickenhami staadionil 74 000 pealtvaataja ees. 21. novembril saabub järjekordne ajalooline päev ning NFL kolib ka Mehhikosse: Estadio Aztecal heitlevad Houston Texans ja Oakland Raiders.

Cincinnati Bengalsi reedene treening / Foto: bengals.com

Hunt: ootasin seda neli aastat

Bengals ja Redskins sõitsid Euroopasse esmakordselt ning ka Margus Hunt saab esimest korda mängida kodumaale niivõrd lähedal. «Olen seda hetke neli aastat oodanud. See saab olema väga huvitav kogemus, kuna kohale tuleb mitmekülgne pealtvaatajaskond,» rääkis Hunt pärast reedel Londonis Allianz Parkil toimunud treeningut.

29-aastane mees mängib NFLis neljandat aastat ja tänavu on tal käsil elu parim hooaeg. Hunt saab stabiilselt mänguaega ning tal on õnnestunud blokeerida kaks vastaste lööki, mis on kogu liiga parim näitaja. «Hooaeg on üles-alla läinud ja kirssi tordi peale pole veel saanud. Palju platsiaega olen teeninud erimeeskondades ja see on veidi kurnav. Kui lõpuks on vaja kaitses väljakule minna, siis ajab veidi võhmale. Mänguaega on juurde andnud ka diffensive tackle’i positsioonil tegutsemine. Seal läheb mul hästi ja kõik kehalised eeldused on selleks olemas,» rääkis Hunt Postimehele.

Margus Hunt / Foto: Kaarel Täll

Bengals on favoriit

Kihlveokontorite arvates on mängu eel õrn favoriit Bengals, kuid tegelikult on senine hooaeg paremini kulgenud Redskinsil. Cincinnati meeskonnal on kolm võitu ja neli kaotust, Washingtoni satsil aga neli võitu ja kolm kaotust. Viimasest viiest omavahelisest mängust on Bengals võitnud neli.

«Hooaja algus pole kindlasti olnud meie meele järele. Washingtoni suudame võita ja peamegi seda tegema. Kõik meie senised kaotused on olnud sellised, kus pärast matši teame, et see oli täiesti jama mäng. Teame, et oleme tegelikult vastastest paremad. Lihtsalt tekivad üksikud kehvad momendid,» ütles Hunt.

Bengalsi mängujuht Andy Dalton reedesel treeningul / Foto: bengals.com

Ameerika jalgpall vs jalgpall

Inglismaa on tuntud jalgpalli sünnimaana, kuid NFL on teinud suurepärast tööd oma mängu tutvustamisel. Päev enne matši nägi Londoni linnapildis palju Redskinsi ja Bengalsi fänne ning linnas toimusid ka mitmed ala reklaamivad sündmused.

Victoria House’i oli püsti pandud uhke fänniala, kust käis läbi tuhandeid spordihuvilisi, järjekord ukse taga ulatus pidevalt sadadesse meetritesse. Fänne hullutasid Bengalsi tantsutüdrukud, lisaks jagasid kommentaare ja kogemusi klubile kõige lähemal seisvad inimesed. Rahva ette astusid muuhulgas ka peatreener Marvin Lewis ja mängujuht Andy Dalton. Fännide küsimustele vastas ka üks väheseid Kuulsuste halli valitud Bengalsi legende Anthony Munoz.

Benglas tantsutüdrukud Allikas: Postimees

Fännidele näidati NFLi meistrisõrmuseid ja Vince Lombardi nime kandvat Super Bowli karikat ehk siis trofeed, mille nimel ameerika jalgpalli üldse mängitakse. Oksjonile läksid staaride autogrammidega kiivrid. Ameeriklased näitasid, et oskavad oma mängu reklaamida ning isegi õlut pakuti Londoni kohta väga soodsa hinnaga. Fännidest õhkas rahulolu.

Wembleyt on alati peetud jalgpalli pühamuks, kuid pärast 2007. aastat on staadionist üha enam saamas ka ameerika jalgpallurite jaoks kodune paik. Võimalik, et kaks väga erinevat jalgpalli on üksteisele lähemal kui kunagi varem.