Jelena Välbe: Venemaal ei huvita Johaugi dopinguskandaal eriti kedagi

«Meil ei räägita murdmaasuusatamisest eriti palju ja Johaugi skandaal pole meedias eriti tähelepanu saanud. Pealegi, meil on dopingu osas omad probleemid, mida tuleb käsitleda,» rääkis Välbe.

Välbe kinnitas taaskord, et talle tuli uudis Johaugi dopingutarvitamisest üllatusena. «Ma pole Theresega kunagi viina joonud, aga tean, et ta oli õnnelik ja sportlasena võimas. Miks ta oleks pidanud keelatud aineid võtma?» imestas ta.

Johaug jäi septembri alguses võetud proovis vahele anaboolse steroidi klostebooli kasutamisega. Sportlane ise sai uudisest teada oktoobri alguses, nädalapäevad hiljem anti juhtumist teada ka avalikkusele.

Johaugi enda sõnul sattus aine organismi, kuna ta kasutas päikesest põlenud huulte raviks kreemi nimega Trofodermin, mis sisaldab muuhulgas ka klostebooli. Kreemi andis talle suusakoondise arst Fredrik Bendiksen ja kumbki ei märganud, et pakendil on suur silt, et kreem sisaldab keelatud ainet.