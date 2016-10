Siim-Sander Vene ei suutnud Nižni Novgorodi võidule aidata

Eesti korvpalluri Siim-Sander Vene koduklubi Nižni Novgorod kaotas Ühisliigas võõrsil Krasnojarski Jenisseile 93:98 ja on sel hooajal saanud kolm kaotust, võiduarve on endiselt avamata. Jenisseil on nüüd kaks võitu ja kaks kaotust.