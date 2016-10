Petter Northug: Johaugi dopingujuhtum mõjus mulle äratuskellana

Johaug jäi septembri alguses võetud proovis vahele anaboolse steroidi klostebooli kasutamisega. Sportlane ise sai uudisest teada oktoobri alguses, nädalapäevad hiljem anti juhtumist teada ka avalikkusele.

Johaugi enda sõnul sattus aine organismi, kuna ta kasutas päikesest põlenud huulte raviks kreemi nimega Trofodermin, mis sisaldab muuhulgas ka klostebooli. Kreemi andis talle suusakoondise arst Fredrik Bendiksen ja kumbki ei märganud, et pakendil on suur silt, et kreem sisaldab keelatud ainet.

«Loomulikult olen mõelnud, et sama asi võib juhtuda ka minuga. Ja see on Johaugi juhtumi puhul kõige õudsam. See on äratuskell ja silmi avav sündmus. Sportlased kardavad, et midagi koledat võib juhtuda ka nendega ja see pole hea tunne,» rääkis Northug Norra väljaandele VG.

«See juhtum mõjutab kõiki sportlasi. Ükskõik, kas sa oled tipus või seitsmeaastane laps, kelle eeskuju karjäär on paugu saanud,» lisas ta.