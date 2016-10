18-aastane Kenneth Raisma võitis elu esimese täiskasvanute turniiri

Mäng algas tasavägiselt, üksteise võimsust proovile pannes. Neljandas geimis surus Ivanov oma mängu peale, võitis oma servigeimi kindlalt, murdis Raisma pallingu ning asus 4:2 juhtima. Siis aga mängis hiilgavalt Raisma, rikkus Ivanovi mängurütmi ja võitis neli geimi järjest.

Ka teist setti alustas Raisma väga hästi ja läks 4:1 juhtima. Kuuenda ja seitsmenda geimi mängis Ivanov paremini ja vahendas vahe minimaalseks, kuid siis eksis oma servigeimil ja Raisma sai seisult 5:3 servima asuda. Mängu ja turniiri võit kuulus Raismale.

See on 18-aastasele Raismale esimene täiskasvanute turniiri võit. Future 10 000 turniiri võit lisab Raisma ATP kontole 18 punkti, mida on rohkem, kui ta aasta jooksul on kogunud, ja see tõstab teda jõudsalt ATP edetabelis. Ivanov saab finaalikoha eest 10 ATP punkti.