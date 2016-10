Roman Fosti täitis Shanghai maratonil MM-normi

«Läksin maratoni jooksma rekordimõtetega,» kommenteeris Fosti oma tänast jooksu Facebookis. «Lootsin, et saan kellegiga koos tempot teha, kuid pidin siiski üksinda jooksma. Ei ole nii tugev hetkel, et joosta üksinda isiklik rekord.»

«Olen oodanud hooaja lõppu, et teha analüüs ja minna uute eesmärkidega järgmisse hooaega,» lisas Fosti. «Jään jooksuga siiski rahule, kuna suutsin viimasel kahel kilomeetril jalad kõhu alt välja võtta ja MM-i normi ära täita.»

Järgmise aasta MM-võistluste normatiiv on maratonis 2.19.00. See norm on täidetud ka Tiidrek Nurmel, kes jooksis aprillikuus Hamburgis 2.17.59.

Maratoni võitis Lõuna-Aafrika jooksja Stephen Mokoka tulemusega 2.10.18. Mokoka oli Shanghais võitnud ka 2013. ja 2014. aastal.