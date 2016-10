Postimees Londonis: kümned tuhanded fännid ootavad suurt matši

Margus Hunt naudib elu täiel rinnal. Ta on üsna enesekindel, usub, et jätkab ka järgmistel hooaegadel karjääri Ameerika jalgpalli maailma eliidi hulgas. Praegu on käimas 29-aastase vägilase senise karjääri parim hooaeg. Pühapäeval täitub tema pikk ootus ning eestlase koduklubi Cincinnati Bengals peab kodumängu Londonis maailmakuulsal Wembley staadionil, kus vastaseks tuleb Washington Redskins.

Ameerika jalgpall jätkab Suurbritannia vallutamist. Londoni Victoria House’i on püsti pandud uhke fänniala, kuhu kogunevad sajad spordihuvilised. Ameeriklased püüavad teha kõik endast oleneva, et homme Wembley staadionil toimuv Cincinnati Bengalsi ja Washington Redskinsi matši reklaamida. Sisuliselt püütakse inglastele selgitada, milline üks tõeline jalgpall välja näeb.

Postimees Londonis: Bengalsi tantsutüdrukute hulgas on ka meditsiinitöötajad ja õpetajad

Margus Hundi koduklubi Cincinnati Bengals peab homme oma kodumängu Londonis ning omasid on toetama sõitnud ka klubi ametlikud tantsutüdrukud. Selgub, et Bengalsi tantsutüdrukud on klubi juures tööl osalise tööajaga ning tüdrukute hulgas on ka õpetajaid ja arste.