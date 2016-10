Tänak võitis karjääri jooksul teistkordselt punktikatse

Tänaku jaoks oli see karjääri jooksul teiseks korraks punktikatse võita. Eelnevalt oli ta seda suutnud 2012. aasta Prantsusmaa rallil, kus ta edestas Thierry Neuville’i ja Mads Östbergi.

Sel hooajal jõudis Tänak punktikatsel esmakordselt esikolmikusse.

Lisaks kahele nimetatud punktikatse võidule on Tänak sellistel kiiruskatsetel esikolmikusse jõudnud veel kahel korral: eelmisel aastal oli eestlane Poola rallil teine ja 2012. aastal Portugali rallil kolmas.

Kui Tänak on jõudnud nüüd neljal korral punktikatsel esikolmikusse, siis samamoodi on ta neljal korral tõusnud ralli üldarvestuses poodiumile. Lisaks sel hooajal Walesis ja Poolas saavutatud 2. kohtadele on tal eelmise aasta Poola rallilt ette näidata 3. ja 2012. aasta Sardiinia rallilt samuti 3. koht.

Tänaku esikolmikukohad lisakatsetel:

3. koht Portugali rallil 2012

1. koht Prantsusmaa rallil 2012

2. koht Poola rallil 2015

1. koht Walesi rallil 2016

Tänaku esikolmikukohad ralli kokkuvõttes:

3. koht Sardiinia rallil 2012

3. koht Poola rallil 2015

2. koht Poola rallil 2016

2. koht Walesi rallil 2016