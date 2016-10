M-Spordi boss: Tänak tegi hooaja ühe muljetavaldavama esituse

«See oli Oti ja Raigo (Mõlder) poolt väga tugev esitus – see oli selle hooaja üks muljetavaldavaima esituse. Nad domineerisid võistluse viimast päeva totaalselt – nad võitsid kõik kuus katset ning teenisid punktikatsel esikoha,» kiitis Wilson M-Spordi kodulehel.

Sel hooajal ootab autoralli MM-sarjas ees veel üks etapp, kui 17.-20. novembrini kihutatakse Austraalias. «Siirdume nüüd Austraaliasse hea tujuga. Ott on taaskord tõestanud, et meil on auto, mis on võimeline esikohtade eest heitlema,» lisas Wilson.