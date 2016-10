Hunt viigimängu järel: võidutunnet pole, rohkem oli nagu kaotus

«Sellise mängu puhul on raske öelda, kuidas rahule jäime. Viik on viik. Võidutunnet pole, rohkem oli nagu kaotus. Me ei suutnud lõpus seda mängu vajalikul kombel kinni panna,» ütles Hunt. Otsustavatel hetkedel oli vastastel suurpärane võimalus matši ka võita, kuid Redskins eksis kolme punkti löögil. «Õnne oli meil ka,» tunnistas Hunt.

«Wembley staadioni meeleolu oli täpselt selline nagu USAs. Kõik oli täpselt nii nagu kodus. Meie olime kodumeeskond ja siinne rahvas sai hea ülevaate, milline meie tavaline mängupäev välja näeb.»