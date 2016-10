Mitme puudujaga Eesti käsipallikoondis sõidab Poolasse treeninglaagrisse ja turniirile

Eesti koondise peatreeneri Rein Suvi meelest on turniiri tase korralik. «Taanil ja Poolal on nii lai mängijate valik, et nende B-koondised võiksid ka EM-il osaleda,» kirjeldas Suvi. «Fääri saarte mehed esindavad Taani klubisid ning nad võitsid mullu Kosovos toimunud turniiri, kus said finaalis jagu Lätist. Meie käisime Balkanil sarnaselt Lätiga pooliku koosseisuga ning jäime viiendaks.»

Eesti koondis ei sõida Poola oma parimas koosseisus, nimekamaks puudujaks on hiljuti THW Kielist MT Melsungenisse siirdunud Dener Jaanimaa. «Deneril on olnud stressirohke periood ning seekord otsustas ta koondisest loobuda, et uues klubis kohaneda,» tutvustas Suvi olukorda. «Vigastuste tõttu jäävad eemale Janar Mägi, Karl Roosna, Mikk Pinnonen, Karl Toom, Indrek Neeme ja Robert Lõpp. Denis Lõokene on seotud tööga ning Henri Hiiend kooliga. Loodetavasti on nad kõik valikmängudeks terved ja kohal.»

Vaatamata sellele on Suvi kindel, et treeninglaager läheb asja ette. «Poolas keskendume mängu ülesehitusele ning kaitse ja rünnaku põhimõtetele, samuti arvulisele ülekaalule ja vähemusele,» ütles Suvi. «Treeningutel me rõhume koostööle ja intensiivsust taga ei aja, sest mehed lähevad ju oma koduklubide juurde tagasi. Harjutame ühel väljakupoolel, kuid mängudel anname endast ikka maksimumi.»

Ajakava (Eesti aja järgi):

04.11. (kell 18.00) Taani B – Fääri saared

04.11. (kell 20.00) Poola B – Eesti

05.11. (kell 18.00) Fääri saared – Eesti

05.11. (kell 20.00) Poola B – Taani B

06.11. (kell 16.00) Taani B – Eesti

06.11. (kell 18.00) Poola B – Fääri saared

Eesti koondise koosseis: Rasmus Ots, Kristo Voika, (mõlemad Viljandi HC), Eston Varusk, Henri Sillaste, Kristjan Muuga (kõik Põlva Serviti), Mait Patrail (TSV Hannover-Burgdorf), Siim Pinnonen (HC Viimsi/Tööriistamarket), Uku-Tanel Laast, Kaspar Lees (mõlemad HC Kehra/Horizon Pulp&Paper), Andris Celminš (Velenje RK Gornje), Sten Toomla (Grankulla IFK), Jürgen Rooba (HSG Nordhorn-Lingen), Martin Johannson (Bukaresti Steaua Alexandrion), Armi Pärt (Massy Essone HB).