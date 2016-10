Videointervjuu riietusruumist: Hunt oma tööpäevaga rahule ei jäänud

Postimees Londonis: Bengalsi tantsutüdrukute hulgas on ka meditsiinitöötajad ja õpetajad

Margus Hundi koduklubi Cincinnati Bengals peab homme oma kodumängu Londonis ning omasid on toetama sõitnud ka klubi ametlikud tantsutüdrukud. Selgub, et Bengalsi tantsutüdrukud on klubi juures tööl osalise tööajaga ning tüdrukute hulgas on ka õpetajaid ja arste.