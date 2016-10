Rannar Uusna võitis enduro Euroopa meistrivõistlustel hõbeda

28. ja 29. oktoobril peeti Hollandis Harfsenis enduro EM-i neljas ja viimane etapp. Uusna (KTM) läks võistlusele vastu oma klassi teisel positsioonil, kaotades liidrile Maurizio Micheluzile (Itaalia) 22 punktiga.

Harfsenis ootas nii Uusnat kui E2/E3 Juunior klassis osalenud Priit Bienet (Husqvarna) ees kaks väga pikka päeva (7:35 tundi sõiduaega) 80-kilomeetrisel ringil. Pinnas pakkus nii mulda, liiva kui tuhka ning rajad läksid suure võistlejate koormuse all (420 osalejat läbis trassi kokku 6 korda) väga auku. Üllatuslikult palju oli maastikul metsa, iseloomulik oli veel ka see, et rajad olid maha märgitud väga kitsalt, eriti laiaks kurve lasta polnud võimalik. Lisaks hakkas esimese päeva õhtul sadama uduvihma ning viimasel ringil muutus nähtavus hämaras kehvaks.

Harfsenis oli Uusna esimesel päeval oma klassis neljas ja teisel kuues, kuid EM-arvestuses kindlustas hõbemedali. «Rajad läksid nii auku, mida pole isegi unes näinud. Tänu sellele loksutas igasuguseid huvitavaid asju tsiklil lahti ning suutsin ka paar head kändu sumbutajaga üles leida,» rääkis Uusna pärast võistlust. «Pärast esimest päeva oli juba Euroopa enduro meistrivõistluste hõbemedal käes, teine päev oli seega pingevaba ning kasutasin seda rohkem kogemuste saamiseks.»

Biene oli esmakordselt võistlustules uue Husqvarnaga ning osales esimest korda ka suuremas E2/E3 klassis, olles esimesel päeval 11. ja teisel 9. «Esimene võistlus uue 350ccm Husqvarnaga oli super, liivas see ikka tirib käed väga sirgeks,» kommenteeris Biene pärast võistlust.