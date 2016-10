Westbrook kerkis NBAs legendide kõrvale, Durant säras võidumängus

Läbi aegade on selle saavutusega lisaks Westbrookile ja Johnsonile hakkama saanud veel vaid Oscar Robertson ja Jerry Lucas, nii Johnson kui ka Robertson on seda teinud kahel korral. Küll aga on Westbrook läbi aegade esimene mängija, kes on suutnud põhihooaja kolmes esimeses mängus visata kokku vähemalt 100 punkti, võtta 30 lauapalli ja anda 30 korvisöötu.

Avamängus Philedelphia 76ersiga jäi tal kolmikduublist puudu vaid üks sööt, teises kohtumises Phoenix Sunsiga viskas Westbrook aga kolmikduublit tehes 51 punkti – tõsi, väga halva visketabavuse juures, tehes lausa 44 pealeviset. Eelmisel hooajal tegi Westbrook 18 kolmikduublit, mis oli liiga parim näitaja pärast hooaega 1982-83, kui selliste numbriteni küündis Johnson.

Kevadine finalist Golden State Warriors alistas 106:100 Phoenix Sunsi, Kevin Durant viskas võitjate kasuks 37 punkti. Stephen Curry lisas 28 ja Klay Thompson 14 punkti, Sunsi parim oli 26 punktiga T. J. Warren. Eric Bledsoe lisas 21 punkti, Tyson Chandleri arvele jäi lisaks 8 punktile 18 lauapalli.

San Antonio Spurs oli Kawhi Leonardi 27 punkti toel 106:99 parem Miami Heatist. Kaotajaid ei aidanud ka Hassan Whiteside’i 28 punkti ja 15 lauapalli ega Goran Dragici 25 punkti.

Ülejäänud tulemused:

Los Angeles Clippers – Utah Jazz 88:75

Detroit Pistons – Milwaukee Bucks 98:83

Memphis Grizzlies – Washington Wizards 112:103

Houston Rockets – Dallas Mavericks 93:92