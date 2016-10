Video: Vettel saatis vihases tiraadis vormel-1 juhtfiguuri otsesõnu p****

Vettel jahtis Red Bulli sõitja Max Verstappeni kolmandat kohta, kui Verstappen raja esimese kurvi otseks sõitis. Sakslane leidis, et sellest kasu lõiganud Verstappen peaks koha talle loovutama, kuid võistluse žüriilt vastavat käsku ei tulnud ja nii ületas Verstappen lõpujoone kolmandana. Talle järgnenud Vettel pidi lõpuringidel tõrjuma Daniel Ricciardo rünnakuid ega saanud enam kolmandat kohta jahtida.

«Mine eest, mine eest, raisk,» ärritus Vettel esmalt raadio teel Verstappeni käitumise peale. «Ta on üks ****, muud midagi.»

Pisut hiljem tundis Vettel huvi, kas vaid talle tundub, et Verstappen rikkus reegleid. «Olen ma ainuke või näete te sama? Ta ju pidurdab mind ja Ricciardo tuleb tagant selga, f*ck,» pruukis Vettel ohtralt f-tähega sõna.

Kui sakslane oli edukalt takistanud Ricciardo katset temast mööduda, võttis ta uuesti Verstappeni teema üles. Tiim vastas, et Charlie ehk FIA võidusõidudirektor Charlie Whiting uurib asja, mille peale Vettel põrutas: «Tead, Charlie, siin on sulle sõnum – käi p*rse! Tõesõna, käi p*rse!»

Lisaks tundus Vettelile, et kontaktist Ricciardo autoga purunes tema autol rehv. Tiim kinnitas, et rehvid on terved, üritades Vettelit maha rahustada. Sekkuma pidi koguni tiimipealik Maurizio Arrivabene. «Sebastian, rahune! Nad on uurimise all. Ma tean, et see on ebaõiglane, aga võta nüüd rahulikult, sõida lõpuni ja siis arutame,» ütles Arrivabene raadiosse.

Vettel saigi esmalt kohtunike otsusega Verstappenilt kolmanda koha endale, sest hollandlast karistati viiesekundilise ajatrahviga. Pärast võistlust ja poodiumitseremooniat vaatasid kohtunikud aga üle ka Vetteli ja Ricciardo vahelise intsidendi ning otsustasid, et sakslane väärib Ricciardo määrustevastase blokeerimise eest omakorda kümnesekundilist karistust. See kukutas Vetteli lõpuks viiendaks, nii Ricciardo kui ka Verstappeni järele.