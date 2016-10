Eesti bobikoondis alustab Siguldas kolmandat hooaega

«Rõõm on alustada uut hooaega Lätis. Kuna Eestil puudub oma bobirada, siis on see justkui meie kodurada. Bobitamine on Siguldas südamelähedane tegevus ning võistluste ajal on terve raja äär kohalikku rahvast täis. Kindlasti on oodata ka toetajaid Eestist,» rääkis Link eelmise aasta kogemuse põhjal.

Kui esimesel hooajal peamiselt ainult treeniti ja osaleti ühel kohalikul võistlusel, siis teisel ehk eelmisel hooajal saadi korralikud tuleristsed Euroopa karikavõistlustel, kus võeti mõõtu oma ala maailma tegijatega. Kokku osaleti neljal etapil Saksamaal, Lätis ja Šveitsis.

Käesoleval hooajal on plaanis osaleda võimalikult paljudel Euroopa karikavõistluste etappidel ning lisaks juunioride maailmameistrivõistlustel Saksamaal. Noore bobikoondise suureesmärk on jõuda 2018. aastal Lõuna-Koreasse olümpiamängudele.