Anett Kontaveit kerkis maailma edetabelis kaheksa kohta

Läinud nädalal jõudis Kontaveit Prantsusmaal Poitiers’is toimunud 100 000 dollari suuruse auhinnafondiga ITFi turniiril veerandfinaali, kuid kaotas seal belglannale Alison van Uytvanckile. Eestlannadest on maailma edetabelis veel Kaia Kanepi, kes on pika mängupausi tulemusel langenud 302. kohale. Valeria Gorlatš tõusis kümme kohta ja on nüüd 883. tabelireal.

Esireket on endiselt Angelique Kerber, ehkki sakslanna kaotas Singapuris peetud aastalõputurniiri finaalis 3:6, 4:6 slovakitarile Dominika Cibulkovale. Kerberile järgnevad Serena Williams, Agnieszka Radwanska ja Simona Halep, Cibulkova kerkis kaheksandalt kohalt viiendaks. Sellest tulenevalt langesid nii Karolina Pliškova, Garbiñe Muguruza kui ka Madison Keys ühe koha võrra, esikümne lõpetavad Svetlana Kuznetsova ja Johanna Konta.

Meeste tabelis loovutas Jürgen Zopp kaks kohta ja on nüüd 273. kohal. Samuti kaks kohta ära andnud Vladimir Ivanov on 538. kohal. 18-aastane Kenneth Raisma, kes võitis eile Tartus elu esimese ITFi turniiri täiskasvanute konkurentsis, kerkis neli kohta ja on 898. real. Eestlastest mahuvad tabelisse veel Mattias Siimar (1293.), Oskar Lusti (1645.) ja Anton Pavlov (2000.).

Esireket on ikka serblane Novak Djokovic, kuid äsja Viini turniiri võitnud Andy Murray võib temast juba sel nädalal mööduda ja karjääri jooksul esmakordselt ise esinumbriks tõusta. Kolmas on Stanislas Wawrinka ja neljandaks kerkis Kei Nishikori, möödudes Miloš Raonicist.

Kuuendal kohal on Rafael Nadal, seitsmendaks-kaheksandaks tõusid Gaël Monfils ja Dominic Thiem. Vigastust raviv Roger Federer langes üheksandaks, esikümnesse tõusis aga Marin Cilic, lükates sealt välja Tomaš Berdychi.