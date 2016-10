Endine ülemus noomis Vettelit: selline kõnepruuk ei sobi maailmameistrile

Vettel ei olnud rahul, et kurvi sirgeks sõitnud Max Verstappen talle kolmandat kohta ei loovutanud, kostitades seepeale karistusi jagavat vormel-1 sarja võistlusdirektorit Charlie Whitingit raadio kaudu sõnumiga: «Mine p****, Charlie!» Lõpuks sai Vettel ka ise kümnesekundilise ajatrahvi, sest blokeeris määrustevastaselt Daniel Ricciardo möödumist, ja see karistus langetas sakslase viiendale kohale.

«Selline käitumine pole neljakordsele maailmameistrile sobilik. Tema sõnavalik ei olnud sugugi kohane,» vahendab MTV Sport Marko sõnu. Ka ei olnud Marko rahul Verstappenile määratud karistusega, mis võttis hollandlaselt poodiumikoha. «Toetame selles asjas Maxi. Karistus on arusaamatu,» sõnas Marko, viidates asjaolule, et ka sõidu võitnud Lewis Hamilton sõitis avaringil esimeses kurvis täpselt samamoodi üle muru, lõikas rada ja sai lähimate jälitajate ees edu, teda võistluste žürii aga ei trahvinud.