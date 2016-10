Tennisemaailma paha poiss otsib karistuse järel abi psühholoogilt

Kyrgiosele määrati kaheksa nädala pikkune võistluskeeld ja üle 50 000 dollari suurune rahatrahv, kuna ta ei näidanud oktoobri algul peetud Shanghai turniiril üles spordimehelikku käitumist ega pingutanud piisavalt. Lisaks sattus Kyrgios sõnavahetusse pukikohtunikuga. Kuna tegemist oli korduva samalaadse teoga, otsustas ATP teda karistada, kuid märkis kohe, et kui Kyrgios on nõus psühholoogilise nõustamisega, vähendatakse tema võistluskeeldu kaheksalt nädalalt kolmele.

Nüüd andiski ATP teada, et 21-aastane tennisist, kes on maailma edetabelis praegu 14. kohal, otsustas abi otsida. «Nick on vastu võtnud plaani, mida ATP talle pakkus. Selle üksikasjad ja täpsem olemus jäävad aga rangelt saladuseks,» teatas ATP. Asja ei soostunud lähemalt kommenteerima ka Austraalia tenniseliit ega Kyrgiose leer.

Karistuse vähendamine tähendaks, et Kyrgios saab uuesti võistelda juba alates 7. novembrist. Tema hooaeg on praeguseks siiski lõppenud, sest ATP ajakavas pole pärast antud kuupäeva rohkem turniire peale novembris Londonis toimuva aastalõputurniiri, kuhu pääseb maailma kaheksa paremat mängijat. Küll aga saab tänavu kolm ATP turniirivõitu noppinud Kyrgios võistluskeelu lühendamise korral osaleda Hopmani karikaturniiril ja aidata seal Austraalia koondist, ilma et ATP sanktsioonid teda ähvardaksid.