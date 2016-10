Otse: Astanat võõrustav Kalev/Cramo peab Ühisliigas esimese kodumängu

Enne mängu:

Astanal on turniiritabelis kirjas kaks võitu ja kaks kaotust. Avaringis alistati 83:78 Saraatovi Avtodor, kuid seejärel kaotati 68:84 Kaasani Uniksile ja 76:92 Moskva CSKA-le. Teine võit saadi kümmekond päeva tagasi, kui kodus alistati 66:64 Riia VEF. Astana parim oli selles mängus 22 punkti ja 10 lauapalliga Roderick Odom.

Kalevil on turniiritabelis võit ja kaks kaotust, sest avavoorus oldi 86:72 paremad Permi Parmast, seejärel jäädi aga 73:89 alla Peterburi Zenitile ja 81:88 ka Minski Tsmokile. Seni on Kalev Astana vastu pidanud Ühisliigas kaheksa mängu ja kaotanud need kõik, viimati tänavu jaanuaris kodus 80:86. Mängud on aga olnud enamjaolt tasavägised, näiteks 2013. aastal võitis Astana Tallinnas alles lisaaja järel 85:81 ja kaks aastat tagasi novembris 65:63.