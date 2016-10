Pärna kaardilugeja Morgan teenis Walesi rallil eriauhinna

Pärnale ja kaardilugeja James Morganile oli Walesi ralli selle aasta viimane võistlus. Nad startisid M-Sport poolt ette valmistatud Ford Fiesta R5 autoga ja nende meeskonnaks oli DMACK Trophy Team. Kuna tiim otsustas, et Pärn ja Morgan ei sõida sellel rallil WRC2 punktidele, puudus neil priority staatus, mis tähendas startimist kõikide autode taga, mis olid registreeritud meeskonnaarvestuses punktisaajate hulka.

Ralli avapäevale startisid Pärn ja Morgan 45. stardikohalt, non-priority sõitjatest teisena. Ilma suuremate eksimusteta ja kindla sõiduga tõusid nad päeva lõpus R5 autode arvestuses seitsmendale kohale. Ühel katsel püüti kinni eespool startinud esiveoline auto, kelle taga sõites kaotati umbes kümme sekundit.

«Olud olid oodatust erinevad. Kui rajaga tutvumisel olid katsed kuivad, siis esimesel päeval ootasid meid tüüpilised Walesi tingimused – porised ja libedad katsed ning udu, õhtustel katsetel ka pimedus. Väga keeruline ja raske päev oli, see oli ilmselt minu karjääri pikim rallipäev nii ajaliselt kui kilomeetritelt,» võttis Pärn avapäeva kokku. Kokku sõideti reedel kaheksa kiiruskatset, mille kogupikkus oli 178,22 kilomeetrit ja ülesõitu tuli veel juurde 446,71 kilomeetri jagu. See moodustas pea poole kogu ralli distantsist.

Teisel päeval jätkasid Pärn ja Morgan taas kindla sõiduga ja probleemivabalt. Nii säilitasid nad päeva lõpuks oma seitsmenda koha R5 autode arvestuses. «Enesekindlus juba parem, kuid kindlasti mitte see sõiduvorm, mis peaks olema. Kindlasti oli tänane päev lihtsam kui esimene,» rääkis Pärn.

Viimasel päeval, kui sõideti kokku kuus kiiruskatset, säilitasid Pärn ja Morgan oma klassi seitsmenda koha. Absoluutarvestuses olid nad 20. kohal. Ralli saab kokku võtta kui ilma suuremate probleemideta läbitud võistluse. Oluline on ka see, et lõpetati kõik kiiruskatsed ning ralli jooksul tõsteti tempot. Poodiumil pälvis Morgan Walesi ralli eriauhinna, Nigel Harrise rändkarika, mis antakse parimale briti kaardilugejale.