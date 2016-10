Taaramäe: läheksin Tourile etappi võitma

«Uusi nägusid on palju ja nimede meeldejätmine on taas väljakutse. Venelasi on tiimis alles vaid viis. Koosseisu poolest on meil kõige rahvusvahelisem World Touri meeskond,» kirjutas Taaramäe oma Facebooki lehel. Uue hooaja kohta Taaramäe veel konkreetselt midagi öelda ei osanud, kuid ta spekuleeris.

«Meeskond usub, et (Ilnur – toim) Zakarin suudaks võita suurtuuri ja ka mina usun seda. Mina peaksin olema üks olulisemaid Zakarini vedureid mägedes. Silmast silma rääkides ütles Zakarin, et tahab minna Girole, nii et suure tõenäosusega stardin ka mina Girol, kuid õnneks või kahjuks taas abilise rollis. Peaks Kanksiga (Tanel Kangertiga – toim) kokku saama ja nõu küsima, et kuidas selle rolliga kõige paremini hakkama saada,» jätkas Taaramäe ning õnnitles kaasmaalast ka Abu Dhabi tuuri võidu eest.

Võimalik, et Taaramäel õnnestub järgmisel aastal ka Tour de France’il sõita. «Läheksin sinna ambitsiooniga võita etapp.» Postituse lõpus tunnistas Taaramäe, et on suur rallisõber ning õnnitles Walesis suurepärase tulemuse teinud Ott Tänakut. «Kindlamast kindel, et Oti aeg alles tuleb!»