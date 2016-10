Dopingukütid on vormel-1 täitsa ära unustanud?

Peale selle, et Button ei ole ise juba mõnda aega uriiniproovi andnud, ei ole seda teinud ka tema konkurendid. «Sel aastal mind testitud ei ole. Ma ei tea mitte ühtegi sõitjat, kes oleks hiljuti dopinguproovi andnud. Vanasti testiti meid talveperioodil, kuid tundub, et juhuslik testimine on lõpetatud,» rääkis Button The Sunile.

Buttoni sõnul peavad vormelisõitjad küll Rahvusvahelisele Antidopingu Agentuurile (WADA) pidevalt oma asukohast teada andma, kuid seda imelikum on asjaolu, et viimasel ajal ei hoita vormelipilootidel üldse silma peal. «Kui me peame inimesi palgal hoidma, kes WADA jaoks graafikut peavad, siis võiksid nad meid ka testida. Kui aus olla, siis ma ei tea, mis võiks võidusõitmisele kaasa aidata,» rääkis Button.

Küll aga võivad asjaolud muutuda järgmisel aastal, mil vormel-1 masinad muutuvad senisest võimsamaks ning sõitjad peavad olema füüsiliselt varasemast tugevamad. «Järgmisel aastal muutub vormel-1 füüsilisemaks ning nad peaksid testima neid sõitjaid, kelle lihasmass märgatavalt suureneb.»