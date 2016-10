Ferrari boss: bürokraatia röövis meilt kolmanda koha

Vettel, kes lõpetas Mehhiko GP esialgu neljandana, tõusis siis kolmandaks ning langes paar tundi pärast autasustamistseremooniat omakorda viiendaks, sai karistada kuna blokeeris temast mööduda üritanud Red Bulli sõitjat Daniel Ricciardot pidurdusmaal. See on aga alates üleeelmisest nädalast selgelt keelatud.

«See oli meie jaoks üllatus. Teenisime poodiumikoha, kuid nemad röövisid selle meilt oma bürokraatiaga – fantastiline. Kui sulle määratakse viie- või kümnesekundiline karistus, siis sa ei saa seda edasi kaevata. Pead lihtsalt nõustuma sellega, mida nemad otsustavad,» ütles Arrivabene Autospordile.

Red Bulli bossi Christian Horner hinnangul oli Vettelile määratud karistus õigustatud. «Sellise manöövri üle on alates Jaapani GP-st nii palju debateeritud. Saime hiljuti selle kohta selged juhised, varem oleks selline manööver võib-olla okei olnud,» sõnas Horner.

«Mehhiko GP-l rullus lahti üsna ebatavaline stsenaarium, kus Max (Verstappen – toim) lõpetas võidusõidu kolmandana, jõudis ka poodiumiruumi, kuid hoopis Sebastian oli see, kes autasustamisele pääses. Lõpuks viib trofee aga koju hoopis Daniel,» jätkas Horner, lisades, et tal on kohtunike otsuse üle hea meel.