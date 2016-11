Postimehe otsepilt: Selver andis Meistrite liigas Serbia meistri vastu 2:0 edu käest

Nagu võrkpallis ikka, 3:0 ja 3:1 edu annavad võitjale kolm punkti, 3:2 võitjale kaks ja kaotajale ühe punkti. Kaotaja jaoks jätkub eurohooaeg astme võrra madalamal ehk CEV Cup sarjas. Kordusmäng peetakse Belgradis 6. novembril.

Kuigi sari on Selveri jaoks uus, siis vastane mitte. Crvena Zvezdaga on eurosarjas varem kahel korral madistatud. Kuulsa ajalooga võistkonnaga olime esmakordselt vastamisi 2007/2008 hooajal CEV Challenge Cupi kaheksandikfinaalis, kus mõlemad võistkonnad võtsid kodus 3:0 võidu, ent Selverile tagas edasipääsu Balkani põrgukatlas saadud kuldse geimi 15:10 edu. Sama kohtumise esimene geim lõppes muide seisuga 38:40!

Neli aastat hiljem said punatähed revanši, kui CEV Cupi 1/16-finaali kohtumised võideti 3:2 võõrsil ja 3:0 kodus. Kodumängus libises Selveril seejuures käest 2:0 eduseis.

«Meistrite liigas mängimine on nii minule kui kogu võistkonnale suur väljakutse. Oleme nendeks mängudeks ülimalt motiveeritud,» rääkis võistkonna punktikahur Lincoln Williams.

«Iga rahvusvaheline väljund on meie noore võistkonna jaoks väga hea võimalus karastumiseks. Eesmärk on omi asju võimalikult hästi teha ja vähemalt kodus ka vastastele võimalikult palju pahandust tekitada,» lisas peatreener Rainer Vassiljev.

Samas on eurosarjas osalemine lisaks sportlikule resultaadile klubile tugev finantsiline väljakutse. Näiteks prognoositi suvel, et tänu Meistrite liigas osalemisele, kasvab klubi eelarve hinnanguliselt 25 protsenti.