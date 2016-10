Postimehe otsepilt: Tallinna Selver võõrustab Meistrite liigas Serbia meistrit

Edasipääsemiseks tuleb kahe mängu kokkuvõttes Eesti klubil alistada Belgradi Crvena Zvezda. Nagu võrkpallis ikka, 3:0 ja 3:1 edu annavad võitjale kolm punkti, 3:2 võitjale kaks ja kaotajale ühe punkti. Kaotaja jaoks jätkub eurohooaeg astme võrra madalamal ehk CEV Cup sarjas. Kordusmäng Crvena Zvezdaga peetakse Belgradis 6. novembril.

Hea väljund

«Meistrite liigas mängimine on nii minule kui kogu võistkonnale suur väljakutse. Oleme nendeks mängudeks ülimalt motiveeritud,» rääkis võistkonna punktikahur Lincoln Williams.

«Iga rahvusvaheline väljund on meie noore võistkonna jaoks väga hea võimalus karastumiseks. Eesmärk on omi asju võimalikult hästi teha ja vähemalt kodus ka vastastele võimalikult palju pahandust tekitada,» lisas peatreener Rainer Vassiljev.

Samas on eurosarjas osalemine lisaks sportlikule resultaadile klubile tugev finantsiline väljakutse. Näiteks prognoositi suvel, et tänu Meistrite liigas osalemisele, kasvab klubi eelarve hinnanguliselt 25 protsenti.

Serbia klubi mängumehele Aleksandar Blagojevicile on Eesti võrkpall tuttav. «Eesti meeskond on päris hea. Teame seda väga hästi, sest viimasel EMil mängis Eesti Serbiaga ning see matš kestis viis geimi. Kui ma õigesti mäletan, siis väga paljud koondislased kuuluvad ka Selveri ridadesse,» rääkis Blagojevic kohtumise eel.

«Meistrite liiga mängude tähtsusest saab iga spordimees aru. Kõik on väga põnevil, sest meil on võimalus mängida Meistrite liigas. Ma ei usu, et oleks realistlik Meistrite liiga võidule mõelda, kuid mängijad saavad siit väga hea kogemuse,» jätkas Blagojevic.