Käsipallurid välismaal: Patrail ja Jaanimaa olid võidukad

Priit Pullerits: Klavanist jääb väheks

Vähemalt ühes on Eesti jalgpall, kui rääkida tipptasemest, kõvemal järjel kui Venemaal. Oskate aimata, milles? Ega vist. On nimelt selles, et Eestil on jalgpallur, kes mängib Inglismaal Premier League’is, maailma küllap populaarseimas ja tugevuselt ühtlaseimas liigas, aga Venemaal mitte. Muudest, väiksematest lähiriikidest nagu Soome, Läti, Leedu ja Ukraina rääkimata. Seetõttu on arusaadav, miks Ragnar Klavan, FC Liverpooli kaitsja, pääseb Eesti uudistesse isegi siis, kui ta Inglismaal platsile ei pääse.