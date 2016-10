Video: Poola jalgpallihuligaanid loopisid teineteist pürotehnikaga

Mäng lõppes 1:1 viigiga. Praegu pole andmeid, et videos nähtavas intsidendis oleks keegi vigastada saanud. Samuti ei ole Poola jalgpalliliit veel ühtegi sanktsiooni klubide vastu rakendanud. Juba enne mängu kardeti mõlema meeskonna poolehoidjate kokkupõrget, kuna tegemist oli tänavuse hooaja esimese Põhja-Poola derbiga. Lechia hoiab pärast 14. mänguvooru liigatabelis esimest kohta, Arka on tabelis seitsmes.

INSANE: Fans firing flares at each other during the Arka Gdynia vs Lechia Gdansk match. pic.twitter.com/DPopv98gXR