Postimehe otsepilt: ajalugu teinud Kohila sai Meistrite liigas napi kaotuse

Kohila naiskond alistas Meistrite liiga avaringis Bari Luka kodus 3:1 ning võõrsil 3:2. Tegemist oli ühtlasi mainekas klubisarjas Eesti võistkondade esimeste võitudega.

Seekordne vastane on aga veidi teisest puust. «Serbia on võrkpallimaailma absoluutne tippriik ja Vižura naiskonna näol on paljuski tegemist kasvulavaga Serbia koondisele. Nad on noored, pikad, andekad ja tehniliselt head mängijad, kellest paljud on omaealiste Serbia koondisi esindanud,» sõnas Kohila naiskonna peatreener Peeter Vahtra.

Hoolimata algava seeria tulemusest, on Kohila endale sel hooajal garanteerinud vähemalt kuus euromängu. «Oma eesmärgi oleme täitnud ja kaotada ei ole meil midagi. Hea mänguga saavutatud punkt, geim, rääkimata mänguvõidust, on meile suur samm edasi. Neis kohtumistes ei esinda me ju vaid ainult Kohilat, vaid laiemalt võttes ka Eesti naiste võrkpalli. Läheme endast igatahes kõike andma,» sõnas Vahtra.

Tema sõnul peab Kohila edukaks esinemiseks kindlasti hästi käima saama oma servi, näitama hingestatud kaitse- ja üldmängu ning oma rünnakutel targalt tegutsema.

Korduskohtumine Belgradis peetakse laupäeval, 5. novembril. Meistrite liigas pääseb edasi klubi, kes kogub kahe mängu kokkuvõttes rohkem punkte. Nagu võrkpallis ikka, 3:0 ja 3:1 edu annavad võitjale kolm punkti, 3:2 võitjale kaks ja kaotajale ühe punkti. Kaotaja jaoks jätkub eurohooaeg astme võrra madalamal ehk CEV Cup sarjas.