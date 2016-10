Robert Upshaw ümber valitseb segane seis

Upshaw vaatas tänast kohtumist varumeeste pingilt, dressid seljas. Kalevi peatreener Alar Varrak selgitas, et möödunud reedel pani arst mängumehele valutava põlve tõttu diagnoosi, mille järgi ei tohi Upshaw kaks nädalat absoluutselt korvpalliga tegeleda. Doktori määratud tähtaeg saab mööda selle nädala reedel ja siis peaks arsti poolt tulema uued juhised, kui tõsise probleemiga tegu on.

Kuna hetkel on leegionäri seis segane, ei tahtnud Varrak täpsemalt välja öelda, mis Upshaw’st saada võib. «See tuli nii meile kui talle endale halva üllatusena. Paraku võib probleem olla sügavam ning tegu polegi lihtsa vigastusega. Kui selgub, et tegemist on kroonilise veaga, siis peame klubi juhtkonnaga maha istuma ja arutama, kas vahetame ta välja või koostame terveks hooajaks eriprogrammi,» selgitas Varrak hetkeseisu.