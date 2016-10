Varrak vajalikust võidust: kerged pinged olid juba üleval

«Meil oli seda võitu vaja. Kergeid pingeid oli juba paari halva kaotuse pärast tunda. Minskis libises meilt näppude vahelt ära ja kuna Minsk ja Astana on meie masti satsid, ei oleks tahtnud kahte järjest kaotada,» rääkis Varrak.

Kalevit on sel hooajal kimbutanud pallikaotused, mida täna tehti 15. «Oleme palju mänge peamiselt rumalate pallikaotuste pärast kaotanud. Meil on siiamaani see probleem säilinud. Oleme võimelised kaks rünnakut järjest pallikaotusi tegema. Kui üks tuleb, see on arusaadav, aga edasi tuleb hoolikas olla,» jätkas Varrak.

Võidu võtmeks pidas ta head kaitset. «Suutsime teisel poolajal nad suhteliselt vaikselt hoida ning sellepärast nad nii vähe punkte viskasidki.»