Balotelli astub Ibrahimovici jälgedes

Balotellil on viiest liigamängust kirjas kuus väravat. Ibrahimovic, kes liitus PSG-ga 2012. aastal, lõi oma debüüthooaja esimeses viies mängus seitse väravat. Rootsi jalgpallistaar võitis PSG-ga tol aastal ka liigatiitli. Kuigi järeldusi teha on praegu vara, hoiab Balotelli Nice’iga pärast 11. mänguvooru tabeli esikohta, olles kogunud kuus punkti rohkem kui Monaco.

Pühapäeval saadi Balotelli värava toel 4:1 jagu Nantesist. «Ta tegi väga hea avanemise. Need on täpselt tema olukorrad. Tal on küll väga palju tööd teha, kuid tänases (eilses –toim) mängus tegi ta juba palju rohkem kaitsetööd kui varasemalt. See on positiivne,» kommenteeris Nice’i peatreener Lucien Favre Balotelli viimast mängu.