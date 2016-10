Jutud Prantsusmaa koondislase surmast osutusid valeks

Twitteris hakkasid levima kuulujutud, et Valbuena on siit ilmast lahkunud. Kuulujuttude vaigistamiseks otsustas Lyon oma ametlikul Twitteri kanalil teada anda, et jalgpalluriga on kõik korras. «Ta on õnnelikult elus, vastupidiselt nende inimeste ütlustele, kes valeinformatsiooni levitavad. Lyoni jalgpalliklubi on hämmingus, et keegi üldse niivõrd ebainimlikku valet levitada võib,» kirjutati postituses.

Valbuena, kellel puudub Twitteri kasutaja, polnud oma Instagrammi fännidele midagi pärast 24. oktoobril saadud õlavigastust postitanud. Esmaspäeval kella 20 ajal postitas mees lõpuks ka ise Istagrammi foto, et sahinaid vaigistada. Kuulujutud Valbuena surmast hakkasid levima pühapäeva õhtul ning said hoogu juurde ööl vastu esmaspäeva.