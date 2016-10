Kristo Kollo on Šveitsis alustanud edukalt

Kollo enda sõnul on hooaja algus olnud edukas. «Senini olen enda mängupildiga rahule jäänud. Ilmselt on kerge «uue liiga» ärevus veel sees, mis natukene enesekindlust mõjutab, aga muidu on kõik hästi. Rünnakuprotsent on esimestes mängudes hea olnud, klapp sidemängijatega samuti hea, vastuvõtt okei,» rääkis Kollo portaalile volley.ee.

«Ainuke, millega nuriseda võiks, on pallingu stabiilsus. Aga eks see ole seotud enesekindlusega, sest trennis tuleb serv väga hästi välja. Hetkel on koduklubi mäng rünnakul suuresti üles ehitatud minule ja Hispaania koondise diagonaalründaja Daniel Rocamorale, kes on ka liiga suurim punktitooja,» lisas eestlane.

«Võistkond on uus ja toores - palju on uusi mängijaid, uus treener ja omavaheline arusaamine nõuab rohkem aega. Üldkokkuvõttes olen enda ja ka võistkonna hetkeolukorraga väga rahul. Seda nii enesearengut silmas pidades, kui ka tabeliseisu vaadates, sest suutsime võõrsil 3:1 tulemusega võita Lausanne'i meeskonda, kes eelmisel aastal saavutas hõbemedali. Schönenwerd oli möödunud hooajal viies,» lõpetas Kollo.