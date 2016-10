Vetteli vihane raadiosõim läheb uurimise alla

Mehhiko etapi viimastel ringidel ründas neljandal kohal sõitnud Vettel tema ees olnud Red Bulli meest Max Verstappenit, kes konkurendi tõrjumiseks sõitis üle muru ja oleks reeglite kohaselt eelise saavutamise tõttu pidanud oma positsiooni sakslasele loovutama. Kuna noor Red Bulli sõitja seda ei teinud, hakkas Vettel esmalt raadio teel pahandama oma meeskonnaga. Pärast neljandana finišeerimist uuris Vettel tiimilt uuesti raadiosides, kas juhtumit uuritakse ja kui talle vastatati, et FIA võidusõidudirektor Charlie Whiting tegeleb sellega, teatas Vettel konkreetselt: «Tead, Charlie, siin on sulle sõnum: käi p****e! Tõesõna, käi p****e!»

Kuigi neljakordne maailmameister käis koheselt Whitingu juures vabandamas, ei pruugi sellest piisata, sest portaali motorsport.com andmetel on Vetteli räuskamist asutud uurima. Kuigi FIA pole ametlikult seda kinnitanud, siis nende koodeksi järgi ei tohi FIA ametnikke solvata ei kirjutiste, tegude ega ka sõnadega. Kui Vetteli käitumine leitakse olevat ebasobiv, võib teda karistuseks oodata noomitus, trahv või halvimal juhul mõnest etapist kõrvalejätmine.

Red Bulli juht Christian Horner tunnistas, et tõenäoliselt mingisugune karistus Vettelile määratakse. «Igas spordialas on üks asi, mida sa ei tohi teha, ja see on kohtunike ründamine. Seega oleksin väga üllatunud, kui see intsident jääks karistuseta,» nentis Horner.

Vettel, kes pärast Verstappenile määratud karistust kerkis Mehhikos küll kolmandale kohale, pidi selle aga mõni aeg hiljem loovutama teisele Red Bulli sõitjale Daniel Ricciardole, kuna sakslane oli samuti eksinud reeglite vastu ja pidurdusmaal konkurenti blokeerinud. Vettelile määratud kümnesekundiline karistus kukutas ta sootuks viiendaks kokkuvõttes.