FIFA laiendas Eesti jalgpalluri mängukeelu ülemaailmseks

Mullu juulis määras EJL Dubõkinile kokkuleppemängude tõttu nelja-aastase igasuguse jalgpalliga tegelemise keelu ehk mängukeelu, mängu juhendamise keelu ning ka tehnilises alas viibimise keelu, mis kehtis EJLi egiidi all peetavatel võistlustel. Lisaks määratles keeld ka selle, et Sillamäe Kalevis mänginud mees ei tohi tegutseda ametiisikuna jalgpallialal. EJLi määratud keeld kehtib 2019. aasta 23. juulini.

Värske FIFA otsuse järgi ei kehti enam Dubõkini keeld aga mitte ainult EJLi egiidi all peetavate võistluste kohta, vaid tegemist on ülemaailmse keeluga. FIFA teatas otsusest eelmisel neljapäeval oma kodulehel ning selgitas, et keeld kehtib kuni EJLi määratud perioodi lõpuni.