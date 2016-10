Maailma esireketi kohal kõikuv Djokovic otsib abi kallistustest

Djokovici on maailma edetabelis tõsiselt ohustamas britt Andy Murray, kes võib esmakordselt oma karjääri jooksul esireketiks kerkida juba sel nädalal, kui ta Pariisi Masters-turniiri võidab ja Djokovic jääb finaalist välja. Murrayl on õlekõrs olemas ka selle näol, et kui serblane peaks konkurentsist langema enne poolfinaale, piisab Murrayle ka finaalikohast.

Seni esireketi kohta hoidev Djokovic on antud olukorras asunud abi otsima spirituaalselt gurult Pepe Imazilt, kes levitab «Armastuse ja Rahu» filosoofiat. Serbane on sattunud Imazi suure mõju alla, vahendab DailyMail, ning usub guru teooriat sellest, et abiks tulevad pikad kallistused ja mediteerimine. Djokovic on andnud end koguni nii suuresti guru hoolde, et Pariisi masters-turniirile ei sõitnud kaasa mitte tema kaks tavalist treenerit, vaid just Imaz.