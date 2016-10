Lühirajaujumise MK-sarja võitsid Katinka Hosszu ja Vladimir Morozov

Rio olümpiamängudel kolmekordseks olümpiavõitjaks kroonitud Katinka Hosszu tuli MK-sarja üldvõitjaks viiendat korda järjest. Ta kogus üheksa etapiga ulmelised 1197 punkti edestades teise koha võitnud Alia Atkinsoni 717 punktiga, kirjutas Priit Aaviku ujumisblogi.

Auhinnaraha kogus Ungari ujumise superstaar 386 750 USA dollarit. «Ma olen väga õnnelik, et suutsin võtta viienda MK-sarja üldvõidu,» ütles Hosszu peale võistlust. «Ma ei tea kas keegi on suutnud võita MK-sarja viis korda, aga ma olen õnnelik, et suutsin seda teha.»

Meeste hulgas võidutses esmakordselt Ralf Tribuntsovi treeningkaaslane venelane Vladimir Morozov. Mõlema ujuja treeneriks on Lõuna-California ülikooli peatreener Dave Salo. Morozov kogus üheksa etapiga 640 punkti edestases lähimat rivaali Chad le Closi124 punktiga. Raha kasseeris venelane kokku 332 500 USA dollarit. Morozov oli ainuke ujuja tänavusel hooajal MK-sarjas kes püstitas uue maailmarekordi kahel korral. Ta parandas 100 m kompleksujumise maailmarekordit kahel korral viies rekordnumbrid 50.30 peale. Meeste hulgas lõpetas üldarvestuses kolmandal kohal jaapanlane Daiya Seto ja naiste seas taanlanna Jeanette Ottesen.

MK-sarja paremusjärjestus:

1. Katinka Hosszu - 1197 punkti (386 500$)

2. Alia Atkinson - 480 punkti (160 500$)

3. Jeanette Ottesen - 438 punkti (156 000$)

4. Yulia Efimova - 360 punkti (102 500$)

5. Daryna Zevina - 270 punkti (64 000$)

6. Zsuzsanna Jakabos - 249 punkti (39 750$)

1. Vladimir Morozov - 640 punkti (332 500$)

2. Chad le Clos - 526 punkti (197 500$)

3. Daiya Seto - 330 punkti (127 000$)

4. Philip Heintz - 273 punkti (70 000$)

5. Pavel Sankovich - 231 punkti (27 000$)

6. Bobby Hurley - 213 punkti (56 250$)