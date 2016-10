Ametlik: MMide suurim väravakütt Miroslav Klose tegi karjääriga lõpparve

Klose, kes tuli Saksamaaga maailmameistriks 2014. aastal, tõmbas toonase suurturniiri järel joone alla koondisekarjäärile, kuid jätkas klubis mängimist. Viimati mängis legendaarne ründaja Lazio eest, kuid lahkus sealt sel suvel ja täna teatati, et Klose on otsustanud mängijakarjääri täielikult ära lõpetada. Saksamaa jalgpalliliit kinnitas ESPNile, et Kloset enam mängimas ei näe ning tema uueks sihiks on saada treeneriks.

Aastatel 2001-2014 Saksamaa rahvusmeeskonna eest mänginud Klose lõi 137 koondisematšis 71 väravat. Ühtlasi on ta 16 väravaga läbi aegade suurim väravakütt MMidel, Brasiilia legend Ronaldo on tema järel teisel kohal 15 tabamusega.