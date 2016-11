Eesti tippsuusatajate tiim sõlmis 130 000 euro suuruse lepingu

Team Haanja suusataja Karel Tammjärve sõnul on pühendunud ja kõrgete eesmärkidega sportlasele oluline kindlustunne ning kvaliteetse ja konkurentsivõimelise ettevalmistuse eelduseks on hea organiseeritus ja samas paindlikkus muutuvate oludega kohanemisel.

«Meil on tohutult hea meel koostöö üle Merko ja Toomas Annusega, kes on lisaks kindlustunde tagamisele aidanud luua meie tiimile identiteedi. Toomas Annuse põhimõte, et kõike tuleb teha kompromissitu maksimalismiga, aitab sportlastel endast treeningutel rohkem anda. Hea on tõdeda, et Merko eeskujul on meie toetajate ring jõudsalt kasvanud,» ütles Tammjärv.

Team Haanja eesmärk on MK-sarjas kindlasti korduvalt 30 parema seas olla ja head stabiilsust näidata. Iga sportlase eesmärk Lahti MM-il on saavutada oma tiitlivõistluste parim koht ehk kohad TOP 20s ning üks koht TOP 10s. «Küll ühel päeval tulevad ka uued Andrused ja Jaagud,» ütles Tammjärv.

«Selleks, et eestlaste seas ülipopulaarne ning meile au ja kuulsust toonud murdmaasuusatamine meil tipptasemel välja ei sureks, oleme otsustanud selle elushoidmisesse panustada omalt poolt kuni järgmise olümpiani. Loodetavasti saab selle aja jooksul Eesti Suusaliit jalad alla ning asub ise Eesti suusatajaid toetama,» ütles Toomas Annus.

Eesti suusatamise arengusse üle kümne aasta panustanud Merko Ehituse juhatuse esimees Andres Trink avaldas heameelt, et suusatajate enda initsiatiivil loodud Team Haanja on hästi käivitunud ja täidab oma eesmärki.

«Koostöö Eesti tippsuusatajatega toetab hästi ka meie suurprojekti, Eesti Terviseradu – nimelt innustavad sportlased alati tegelema rohkem ja aktiivsemalt ka tervisespordiga. Seda enam on hea meel, et tänane uue hooaja koostöö ühisüritus leidis aset just Järve terviserajal,» ütles Trink.

Team Haanja on sportlaste initsiatiivil käivitatud MTÜ, mille eesmärgiks on uute sportlaste viimine rahvusvahelisse tippu ja seniste tegijate püsimine rahvusvahelises konkurentsis, aidates kaasa tingimuste loomiseks kaasaja nõuetele vastavaks ettevalmistuseks.

Team Haanjasse kuulub kaheksa Eesti suusatajat: Triin Ojaste, Algo Kärp, Raido Ränkel, Aivar Rehemaa, Marko Kilp, Alvar Johannes Alev, Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu.