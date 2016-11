Otse: kas Barcelona kütab taas ManCityle sauna?

Video: Luis Suarez näitas tõeliselt suurepärast tehnikat

FC Barcelona jalgpallimeeskonna ründaja Luis Suarez tõestas, et tal on tõesti suurepärane tehnika. Suarez näitas Adidase poolt toodetud videos, et ta on võimeline «surmama» ka 35.27 meetri kõrguselt alla kukkunud palli.