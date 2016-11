Poksi üliraskekaalu maailmameister avaldas järgmise vastase nime

Esmalt loodeti, et Joshua kohtub 10. detsembril ukrainlase Vladimir Klitškoga, kuid see duell ei saanud Klitško jalavigastuse tõttu teoks. Nüüd on räägitud, et mehed võiksid omavahel kohtuda kevadel.

Joshual oli aga kindel plaan poksida ka 10. detsembril. 27-aastase Joshua jaoks on see kolmas kord oma meistrivööd kaitsta. Britt tõusis maailmameistriks tänavu 9. aprillil, kui ta alistas nokaudiga ameeriklase Charles Martini.

Joshua on seni profina pidanud 17 matši ning need kõik ka nokaudiga võitnud. Seni on ta oma vastased nokauteerinud hiljemalt seitsmendas raundis.

34-aastane Molina on pidanud profina 28 matši, millest ta on võitnud 25 (19 nokaudiga). Molina on karjääri jooksul saanud varasemalt juba ühe korra suure meistrivöö eest heidelda, kui ta kaotas 2015. aasta juunis WBC tiitlimatšis kaasmaalasele Deontay Wilderile.