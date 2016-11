Aeg minna: NBAd muutnud suur suu lahkub areenilt

KORVPALL. Neli päeva enne Minnesota Timberwolvesi esimese treeninglaagri algust teatas 40-aastane Kevin Garnett, et teda enam platsil ei näe. 21 hooaega – 22 olnuks rekord – NBAs mänginud Garnetti hüvastijätt märgib ühtlasi seda, et ketsid on lõplikult varna riputanud terve põlvkond tähti, kes liigale 1990ndate aastate teisel poolel uue näo andsid.