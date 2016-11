Vormelibossi verine idee

«Tahan ehitada kurvide ümber 40-sentimeetrise seina. Mulle öeldakse pidevalt, et sõitjad ei tohiks rajapiiretest välja minna – sellisel juhul nad ka ei läheks,» selgitas Ecclestone oma revolutsioonilist ideed. Nimelt olevat talle palju ette heidetud, et sõitjad kipuvad rajapiire ületama. Eriti pakkus see kõneainet tänavu Ungaris, mil Hungaroringi ühes kurvis kippusid sõitjad järjepidevalt kõigi nelja rattaga üle rada piirava valge joone kalduma.

Tänapäevaste radade turvaalad on enamasti asfalteeritud, sest nii väheneb teelt välja sõitnud auto kiirus enne kaitsepiiret kõige paremini. Samas tähendas veel 10–15 aastat tagasi teelt väljasõit suure tõenäosusega katkestamist, kuna liivale või kruusale sattunud vormel ei pääsenud sealt enam tagasi rajale. Asfalteeritud turvaala lisab seevastu sõitjatele julgust – kui ka eksid, läheb halvemal juhul kaotsi vaid mõni sekund.

«Nad ei ületanud rajajooni Bakuus. Samuti pole ma kunagi näinud, et sõitjad Monacos rada laiemaks teeksid. Või Singapuris,» loetles Ecclestone tänavaradu, kus rajapiiretest väljasõitmine tähendaks avariid. «Vanasti tulid inimesed võistlusele mõttega, et keegi võib täna surma saada. Nüüd tullakse võidusõidule teadmises, et keegi ei sure. Mis on muidugi hea,» jätkas Ecclestone.

MM-sarjas liidrikohal olev Mercedese sõitja Nico Rosberg laitis Ecclestone’i idee kiiresti maha. «Võin nimetada kümme asja, mida tuleks vormel-1 muuta, et võidusõit põnevaks teha. Välja käidud idee keeraks aega tagasi,» selgitas Rosberg. Ka Force India mees Sergio Perez oli temaga sama meelt. «Muidugi võime ringradu sõitjatele väljakutsuvamaks teha, aga seda ei tohiks teha müüriladumisega.» Eelkõnelejate jutuga oli päri ka Toro Rosso piloot Carlos Sainz.

Üllataval kombel ujus vastuvoolu MM-sarjas kolmandat kohta hoidev Red Bulli piloot Daniel Ricciardo. «Ma usun, et müür on tegelikult täitsa hea idee. Lewis (Hamilton – toim) sõitis Monacos positsiooni kaitstes šikaani sirgeks. Kui seal oleks sein ees olnud, oleksin etapi võitnud. Üldiselt on Monacoga kõik hästi – kui seal seina sõidad, oled mängust väljas,» ütles Ricciardo.

Kuigi raske on vaielda vastu väitele, et asfalteeritud turvaalad on võidusõidu igavamaks muutnud, lähevad Ecclestone’i vaated vastuollu modernse mõtlemisega. Pool sajandit tagasi alustas Sir Jackie Stewart võitlust surmajuhtumite vastu vormel-1s. Turvaküsimused muutusid eriti aktuaalseks pärast Ayrton Senna surma 1994. aastal. Hoolimata jõudsast edasiminekust kaotas tunamullusel Jaapani GP-l avariis elu Jules Bianchi.

Siiski on turvavaldkond vormel-1 väga palju edasi arenenud. Seda tõestab mitu avariid, kus auto on sõidetud täiesti pannkoogiks, kuid sõitjad pääseva kriimustusega. Näiteks Fernando Alonso tänavu märtsis Austraalias tehtud üliränk avarii, milles tema juhitud McLaren deformeerus täielikult. Hispaanlane kõndis aga omal jalal õnnetuspaigast minema.

«Kui juhtuvad sellised väljasõidud nagu Fernando Alonsol, siis peaks õnnetuspaiga ümber olema suured linad, mille varjus saabunud kiirabi võidusõitja haiglasse viib. Hiljem saaks teatada, et tänu jumalale on kõik korras. See on natukene nagu meelelahutusäri. Inimestele meeldib see,» avaldas Ecclestone arvamust.

On üsna mõeldamatu, et Ecclestone’i värskeim vaimusünnitis leiaks koha vormel-1 võistlustel. Seda enam, et Rahvusvaheline Autospordiliit muutis hiljuti reeglit, mis muudab võidusõidu veelgi ohutumaks. Suuresti Red Bulli sõitja Max Verstappeni ulja sõidumaneeri tõttu on nüüd oma kohta kaitsval sõitjal keelatud pidurdusmaal suunda muuta.

Vormeliboss ei saa aga aru, miks oli vaja võitluslikule võidusõidule käsi ette panna. «Teate, miks Max inimestele meeldib? Ta on võidusõitja. Ja kui ta võidu sõidab, teeb ta seda…,» näitas Ecclestone oma jutu illustreerimiseks keskmist sõrme.