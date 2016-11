Norra Suusaliit kulutab miljoneid, et Johaug ja Sundby õigeks mõista

Venemaa endine suusataja ja praegune suusaliidu president Jelena Välbe ütles usutluses Norra väljaandele Østlendingen, et Venemaa inimesi huvitab Norra suusastaari Therese Johaugi dopinguskandaal oluliselt vähem kui Skandinaavia, Soome, Eesti ja osade Kesk-Euroopa riikide spordisõpru.

Norra suusaäss Petter Northug jagas eile esimest korda mõtteid kaasmaalanna Therese Johaugi positiivse dopinguproovi osas. Northugi hinnangul on juhtumist õppida kõikidel sportlastel.

Positiivsest dopinguproovist teada saanud Johaugi nutmine kostus isegi tänavale

Anaboolse steroidi klostebooli tarvitamisega vahele jäänud Norra suusastaar Therese Johaug meenutas kodumaisele väljaandele Østlending antud intervjuus päeva, mil ta positiivsest dopinguproovist teada sai.

Uued detailid Johaugi loos

Norra suusataja Therese Johaugi dopinguskandaalis tuleb pidevalt päevavalgele uusi detaile. Nüüd teatas Norra ajaleht VG, et Johaug ja tiimi arst Fredrik Bendiksen pidid Norra Antidopingule tunnistusi andma alles seitse päeva pärast positiivsest dopinguproovist teada saamist. Vahepealse aja jooksul olevat Johaug ja Bendiksen olnud aga omavahel kontaktis.

Johaug saatis sõnumi teda kritiseerinud Kowalczykule

13. oktoobril jõudis avalikkuse ette teade, et Norra suusastaar Therese Johaug on andnud positiivse dopinguproovi. Johaug kasutas enda sõnul Trofodermini huulekreemi, kus sisaldus keelatud ainet kolstebooli. Koheselt leiti üles ka vastavad pakendid, kus oli ka märge, et tuub võib sisaldada dopingut.

Uus detail heidab Johaugile ja Norra tiimi arstile halba varju

Dopinguga põrunud Therese Johaug: vahel mõtlen, et ei suuda seda enam taluda

Paar nädalat tagasi positiivse dopinguproovi järel meediale selgitusi jaganud Norra suusastaar Therese Johaug astus täna kodumaal taas ajakirjanike ette. Johaug jagas Norra ja Rootsi ajakirjanikele personaalintervjuusid, aga midagi uut ja rabavat välja ei tulnud.

Johaugi jutt aina mureneb: miks ei ravitud norralannat juba Seiser Almis?

Norra ajakirjandus ajab endiselt meeleheitlikult taga viimast kui üht detaili suusatähe Therese Johaugi dopinguloos. Selle käigus kerkib üles rohkem uusi küsimusi kui vastuseid, kirjutab Iltalehti.

Kas dopingukütid on Marit Björgeni täiesti ära unustanud?

Norra suusatamist puudutav dopinguskandaal on Skandinaavia meedias jätkuvalt kuum teema. Kui mõne aja eest selgus, et enne positiivse dopinguproovi andmist ei kontrollitud Therese Johaugi koguni 129 päeva jooksul, siis nüüd avaldas tema koondisekaaslane Marit Björgen, et temalt võeti proovid viimati märtsis.

Ebanormaalselt pika dopinguloo uus peatükk

Kristina Šmigun-Vähi ümber käiv dopingusaaga on veninud ebanormaalselt pikale. Avalikkust šokeerinud võimalik dopingulugu tuli ilmsiks juba vahetult enne Sotši olümpiat, ent pärast seda on ametlikes väljaütlemistes valitsenud vaikus. Nii kaks ja pool aastat. Eile levis aga uudis, mis annab lootust, et teadmatus saab ükskord ometi läbi.

FIS saatis Norrale tõsise hoiatuse

Kired Norra suusastaari Therese Johaugi ümber ei taha vaibuda. Juhtumi osas on nüüd konkreetsemalt sõna võtnud ka Rahvusvahelise Suusaliidu FISi president Gian Franco Kasper, kes teatas, et Johaugi liiga leebe kohtlemise korral kavatsevad nad sekkuda.