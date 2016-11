Kostjal külas ehk Bialystokis Jagiellonia mängul

Hea jalgpalliemotsiooni hankimiseks tuli mõte külastada hoos oleva Konstantin Vassiljevi mängu Poola liigas. Jagiellonia mängib Bialystokis (häälda: [biavõstok]), mis on oma 300 000 elanikuga Kirde-Poola suurim linn. Eestlastele on Podlaasia pealinn tuntud rohkem läbisõidukohana Leedu poolt tulles, kuid viimastel aastatel on Jagiellonia ehk Jagana tegemist Poola jalgpalli ühe tõusva klubiga. Hooajast 2007/2008 on mängitud Ekstraklasas ja seni on parimaks tulemuseks jäänud ülemöödunud hooaja pronksmedalid.

Praktilise poole pealt on Bialystoki külastades pisut tüütu fakt, et peale umbes kümnetunnise autosõidu pole Eestist minekuks mingeid tõsiseltvõetavaid variante. Poola teede seis on paranenud, kõige kehvem on olukord hoopis Leedus – Kaunase ja Bialystoki vahelise lõigu läbimiseks soovitaks võimaluse korral planeerida pühapäeva või pimedamat aega, et vältida rekade jada.

Poolas mänge külastades on omapäraks üsna karm pileti ostmise kord. Piletid on odavad, suurusjärgus viis kuni kümme eurot, ning lastel alla euro. Küll aga tuleb enne pileti ostmist end registreerida süsteemis, kirja pannakse sinu nimi, aadress ja isikut tõendava dokumendi number, ning kõik piletid on nimelised. Pileteid saab osta registreerimise järel netist või ka kassadest kohapeal, aga siis tuleb end seal registreerida ja mängupäeval võtab kõik aega. Nõuete taga on aastatetagused suuremad rahutused ja ultrate löömingud, mille tõttu hakati korra majja löömiseks karmimaid meetmeid kasutama. Vahepealne Poola fännide halb maine tegi aga vaatajanumbritele tõsise karuteene ning sageli on staadionid pooltühjad.

Bialystokki kohale jõudes sai kohe kinnitust, et maailm on väike. Hotelli sisenedes selgus, et samas peatub ka Jagiellonia meeskond, ning mõne minuti pärast astus uksest sisse ka Vassiljev ise. Tervitasime, Kostja päris, kas meil ikka piletid on, ja soovisime mänguks edu. Veel järgmise päeva hommikulgi sai üksteisele linnatänaval käega viibata, kodune!

Bialystoki peatänav on kena, aga lõputult palju seal teha ei ole. Mängule läksime igaks juhuks kohale paar tundi enne algust, et mugavasse kohta parkida, kuigi piisanud oleks ilmselt ka tunnist. Bialystoki linnale kuuluv 2014. aastal valminud staadion asub umbes kolm kilomeetrit kesklinnast ning mahutab pisut üle 22 000 pealtvaataja. Enne mängu tehti üsna korralik turvakontroll, kuna mängule oli antud kõrgema kategooria turvahoiatus eelmise aasta Jagiellonia ehk Jaga ja Wisla mängu suurema tulevärgi ning Jaga ja Legia mängul toimunud kakluste tõttu (Legia omad varastasid Jaga lippe). Klubi oli politsei otsuse pärast väga pahane, sest seetõttu tuli tellida kohale mitusada turvameest rohkem kui tavapäraselt ning see lisakulu olevat võrdunud kogu noortesüsteemi ühe kuu kuludega. Lisaks keelati sel mängul õllemüük ja mõned halvemast küljest tuntud fännid said sisenemiskeelu – sisenedes tuleb uuesti näidata ID-kaarti ning seejärel skaneerida pilet ribakoodilugejas. Seest on linnastaadion väga modernne ning ruumi on kenasti. Ultrate koor võttis laulud üles umbes pool tundi enne mängu algust, kuid tõrvikute ja püroga sel aastal keegi vehkima ei kukkunud.

Kui pool tundi enne algust olid tribüünid üsna hõredad, siis mängul selgus, et pealtvaatajaid oli 18 600, mis oli igati soliidne tulemus. Selle mänguga tõusis Jaga kogu Poola liiga selle hooaja suurima vaatajate arvuga klubiks. Jagiellonia puhul on kiidetud oskust sotsiaalmeedias ja ümbruskonnas uusi fänne leida, tegu on ühe vähese selgelt kasvava pooldajaskonnaga Poola klubiga, kindlasti aitas kaasa ka asjaolu, et klubi oli enne mängu algust tabelis jagatud esikohal. Publikut vaadates võis näha väga erinevaid inimesi, ultrad olid tavapäraselt otsatribüünil, pered pigem keskel. Põhimõttelise erinevusena meie mängudest tooks esile selle, et oli üsna palju ka vanemate meesterahvaste seltskondi – meil on selliseid gruppe näha rohkem ehk kergejõustiku- või korvpallimängudel, mis näitab, et see vanuserühm on meil jalgpallile kaduma läinud põlvkond.

Enne avavilet toimunud mängijate tutvustamisel läks staadioni diktor karjumisega nii hoogu, et mõneks ajaks ütles helisüsteem üles, aga Vassiljevit tervitas publik tormiliselt.

Kunagine Sergei Pareiko koduklubi elab praegu üle raskeid aegu, fännidega ollakse põhjalikult tülis ning klubi on tabelis viimane. Niisiis kohtusid tabeli liider ja latern ning Jaga võidu ootus oli suur.

Publikus Vassiljevi särgiga inimesi eriti ei näinud, aga fännatakse teda küll, väiksed lapsedki rääkisid “Kosta-Kosta” (Poolas öeldakse “Kosta”). Jaga peatreener Michal Probierz oli väga emotsionaalne, õiendas ja žestikuleeris iga asja peale, samas kui vastaste treener istus vaikselt oma koha peal. Jagiellonial õnnestus 12. minutil vastaste kaitse prohmakast juhtima minna, kui Ukraina koondislase Dmitro Homtšenovski löögist veeres pall aeglaselt tagumise posti kõrvale. Peab tunnistama, et individuaalsetelt oskustelt ei jätnud Jaga väga sügavat muljet, aga tegu on ühtlase võistkonnaga, mis mängib praegu hea tundega. Vassiljevi roll näis olevat üsna vaba, sest kuigi ta on mänguskeemis paigutatud paremründajaks, liikus ta tegelikult palju ringi, sageli oli ründajate taga, siis aga jälle nihkus puhtaks ründajaks. Tundus, et treenerile läheb Vassiljevi arvamus korda, sest ka platsi äärest arutas treener korduvalt temaga midagi. Kuigi Vassiljevil tekkis paar korda ka üksikläbimurde võimalus, ei olnud tal selleks ehk piisavat kiirust, eelkõige on ta ka klubis rünnakute ehitaja ja söötja, peale selle andis kõik nurga- ja karistuslöögid ja lööb penalteid. Mängu ajal liikusid läbi ridade korjanduskarpidega Jaga ultrad, aga jäi natuke arusaamatuks, kas nad kogusid raha sümbolite, heategevuse või millegi kolmanda jaoks, igatahes olid nad väga süstemaatilised.

Kui juba hakkas tunduma, et täna ei ole Kostja kõige parem päev, ja pallid kippusid kõrgele minema, sai ta 73. minutil kasti serval palli ning lõi selle üles taha nurka! Staadion rõkkas, hüüti Vassiljevi nime ja tuli tunne, et see sõit läks ikka asja ette! Mängu lõpus suutsid Wisla omad ühe tagasi lüüa ja treener otsustas viis minutit enne lõppu Kostja kaitsja vastu välja vahetada. Tekkis veel pinge ja vastastikused rünnakud, mille krooniks oli Jagielloniale antud penalti, mille aga Wisla väravavaht tõrjus – ilma vahetuseta oleks lööja üsna kindlalt olnud Kostja. Neli minutit lisaaja kannatusi lõppes siiski Jaga 2 : 1 võiduga ning sellega tõusti tänu paremale väravate vahele uuesti Ekstraklasa liidriks, ühtlasi püstitati kogu liiga tänavuse hooaja pealtvaatajate rekord ning Konstantin Vassiljev tõusis kuue värava ja kolme sööduga väravalööjate tabeli liidriks – midagi enamat oli sellelt külastuselt raske tahta!

Wisla aga jäi tabelis viimaseks, juba kolm punkti eelviimasest maas. Kui vile kõlas, jooksis meie mees väravavahti kallistama ning Kostja juurde omakorda tema viieaastane tütar Valeria, kes kandis nagu isagi särki numbriga 5. Ilmselgelt on Vassiljev Jagiellonias oma koha leidnud, loodetavasti näeme sama sära veel ka koondises.

