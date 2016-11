TTÜ ja Pärnu kaotasid Balti liigas

TTÜ kasuks viskasid Joonas Järvelainen 22 ning Toomas Raadik 14 punkti. Võitjatele tõid Marcis Vitols 15 ning Karlis Apsitis ja Gints Antrops 14 silma.

Ogre on B-alagrupis 3 võidu ja 1 kaotusega 2. kohal. TTÜ on 1 võidu ja 3 kaotusega 5.

Kaotuse pidi Eesti klubidest täna vastu võtma ka Pärnu Sadam, kes jäi koduplatsil 64:72 alla Jurmala/Fenikssile.

Pärnule tõid Vaidotas Volkus 18, Teddy Okereafor 15 ja Reinar Hallik 12 punkti. Võitjate parim oli Edgars Jeromanovs 18 silmaga.

A-alagrupis on Jurmalal on nüüd 1 võit ja 1 kaotus, Pärnu on kaotanud kõik 3 kohtumist.