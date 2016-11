Belgradile vägeva lahingu andnud Kohila peatreener: meel on positiivne

Belgradi klubi on riigi meistriks on tuldud kolm viimast aastat, läbi ajaloo on tiitleid võidetud omajagu, 1950ndatel ja 1960ndatel domineeriti endises Jugoslaavias. Naiskond koosneb peamiselt noorematest mängijatest, kes erinevaid noortekoondisi esindanud, neid toetab üks kogenum mängija, 33-aastane Sladana Bulic. Ülejäänud mängijate sünniaastad jäävad vahemikku 1992 kuni 1997, enamikul 1997.

Kuigi mängu esimese punkti tõi Kohila liider Kertu Laak, vastasid serblannad viie vastuseta punktiga ja peatreener Peeter Vahtra võttis mõtlemisaja. Vastaste rünnakuid see pidurdada ei aidanud ja peagi leidis Kohila end 2:8 kaotusseisust. Ohtlikuks eestlannad ei saanudki ja avageimis koguti lõpuks vaid 13 punkti. Avageimis oli Kohila vastuvõtt vaid 22%, rünnak 33%.

Ka mängijatele tundus, et midagi head siit ei tule. «Ehmatasime ikka ära, see servi surve oli veel hullem kui eeldasime. Aga kannatasime ära,» sõnas Kohila libero Pille Vahtra.

Teist geimi läks Kohila 5:1 juhtima ja kohutavat avageimi poleks justkui olnudki. Kertu Laagi järjekordsest rünnakust oli Eesti klubi 13:8 ees ja Kohila bloki järel juhiti juba 18:11 ja seda edu enam maha ei mängitud, geim Kohilale 25:16.

Kolmandas geimis oli serblannade keskendumine taas parem ja Vižura asus 7:1 juhtima. Edu hoiti ja geim serblannadele 25:14. Neljas geim algas tasavägiselt, Laagi ässpallingust oli koduklubi 5:3 ees, ent õige pea oli tablool 9:9 viik. Kohila suutis uuesti ette rebida 16:10 ning võitis geimi 25:17 ja nii viidi mäng üllatuslikult viiendasse geimi.

Otsustavas vaatuses jäi Kohila 3:5 kaotusseisu ja Vahtra võttis mõtlemisaja. Venelanna Anastasia Gorina ja Laagi juhtimisel jõuti 7:7 viigini. Et siis panid serblannad oma rünnakujõu maksma ning läksid 10:7 ette. Vahtralt veel mõtlemisaeg, ent geim Vižurale 15:9 ja mäng neile 3:2.

Viienda geimi kohta sõnas Vahtra: «Algul mõtlesin küll, et issand jumal, mis siis saaks kui ära võidame. Lõpuks panid nemad ikka maksma ennast.» Ta lisas, et ka serblannade löögitugevus ei olnud midagi erilist. «Ka meie Kertu Laak ja leegionärid suudavad samamoodi rünnata.»

Peatreener Peeter Vahtra tunnistas, et tuju on kaotusele vaatama hea ja kiitis eraldi ukrainlanna Tetiana Karpušina asemel hästi sekkunud 18-aastast Silvia Pertensit, kes jäi platsile mängu lõpuni ja tõi 10 punkti. «Meel on positiivne! Oli ilus mäng. Ja Pertensilt elu parim etteaste, nii kõrgel tasemel esimest korda tulla, see pole kerge,» sõnas peatreener Vahtra. Kohila parimana tõi venelanna Anastasia Gorina 16 punkti.

Seega vajab Kohila edasipääsuks 3:0 või 3:1 võitu. 3:2 kaotuse korral mängitakse kuldne geim. Vahtra sõnul on neil laupäevase kordusmängu eel pinged maas. «Meie läheme Belgradi uhama, pinged on nüüd juba vastasel,» sõnas juhendaja.

Kohila kõrval mängib Eesti klubidest Meistrite liigas sel hooajal ka Tallinna Selver, kes alustab teekonda täna, ka Selveri vastane tuleb Serbiast Belgradist: Crverna Zvezda.